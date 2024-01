Bonus energia imprese 2024: requisiti e domanda

Bonus energia imprese 2024: la guida completa su come funziona l'agevolazione, a chi spetta e come richiederla.

Bonus energia imprese 2024: il Decreto energia e rinnovabili ha introdotto importanti novità per le imprese. Di seguito tutte le informazioni utili su come cambiano gli aiuti nel 2024, come funzionano i bonus energia attivi dal 1° gennaio e come fare per ottenerli.

Bonus energia imprese 2024: cosa sono

Con il “pacchetto” bonus energia 2024 il governo ha previsto una serie di agevolazioni, sconti e incentivi completamente rinnovati, in favore delle imprese “energivore”. Ossia, quelle a alto consumo energetico, ma solo se in possesso di specifici requisiti. Infatti, i bonus energia imprese dal 2024 sono cambiati a seguito del Decreto energia 2023 convertito in Legge e al Decreto energia e rinnovabili.

Bonus energia imprese 2024: a chi spettano

I bonus energia imprese 2024 spettano alle imprese con un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh, operanti nei settori identificati come a rischio o ad alto rischio di delocalizzazione secondo la suddetta comunicazione o, in ogni caso, considerabili come tali in base ai parametri di intensità energetica e intensità di scambi commerciali stabiliti dalla Commissione europea.

La norma, invece, esclude dall’agevolazione il supporto alle imprese che, nonostante soddisfino i requisiti citati, si trovino in uno stato di difficoltà.

Bonus energia imprese 2024: i requisiti

Secondo quanto stabilito dal Decreto energia 2023 convertito in Legge, dal 2024 cambiano le regole di accesso al bonus per le imprese energivore. Ecco le modifiche:

per le imprese operanti in settori ad alto rischio di delocalizzazione, l’agevolazione sarà del minore valore tra il 15% della componente degli oneri generali destinata al sostegno delle fonti rinnovabili e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa. Il termine “valore aggiunto lordo” è definito dal punto 411 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 come il “valore aggiunto lordo al costo dei fattori”. Rappresenta il valore aggiunto lordo a prezzi di mercato al netto di imposte indirette e sussidi, tenendo conto del fatturato, della produzione capitalizzata, e di altri redditi operativi.

per le imprese operanti in settori a rischio di delocalizzazione, l’agevolazione sarà del minore valore tra il 25% della componente degli oneri generali destinata al sostegno delle fonti rinnovabili e l’1% del valore aggiunto lordo dell’impresa.

Come richiedere il bonus energia

Non è stato ancora chiarito in che modo sarà possibile richiedere il bonus energia. Sarà possibile disporre di ulteriori informazioni non appena un Decreto attuativo chiarirà la procedura di domanda valida per gli aiuti attivi dal 1° gennaio 2024.