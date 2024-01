Borse di studio: piano di distribuzione nazionale e fondi raddoppiati

Fondi raddoppiati per gli studenti a basso reddito, un modo per evitare la dispersione scolastica e valorizzare il diritto allo studio.

Borse di studio: il Governo Meloni starebbe lavorando su un potenziamento dei fondi destinati agli studenti più meritevoli, che spazia dalla scuola media all’università, che ha lo scopo di aiutare le famiglie a basso reddito.

Il piano prevede un finanziamento nazionale che supererebbe quello attuale gestito fino al diploma dagli Enti territoriali e locali, e che, in base alle loro disponibilità, consiste in borse di studio legate al reddito, ma anche buoni libri, per il trasporto scolastico e per i più piccoli i servizi di pre e post scuola. La dipendenza dei finanziamenti delle borse di studio dalle casse territoriali si rivela spesso critica, proprio per questo il piano governativo è quello di finanziare questo settore attraverso fondi nazionali, in modo da appianare le differenze tra le diverse regioni e prevedere eventuali servizi locali aggiuntivi.

Borse di studio, una piccola vittoria degli studenti

Il piano proposto dal Governo è una risposta alle richieste degli studenti universitari che si sono resi protagonisti di diverse manifestazioni da ormai più di un anno, scaturite dalla mancanza di alloggi universitari e dall’annoso problema degli studenti idonei non beneficiari, ovvero studenti meritevoli di borsa, ma che non la ricevono per mancanza di fondi. La Ministra all’Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, ha sottolineato come già nel 2023 fossero stati stanziati 17 milioni proprio per garantire l’effettivo pagamento delle borse di studio a tutti gli idonei in graduatoria. Inoltre, un altro obiettivo del piano governativo è quello di ridurre la dispersione scolastica che tocca le percentuali più alte nel Mezzogiorno, con picchi del 21%.

Borse di studio, ecco i numeri del finanziamento

I finanziamenti provengono nella misura di circa 7,5 milioni dal Ministero dell’Economia, e per 10 milioni da risorse recuperate dal Ministero dell’Università e della Ricerca da finanziamenti del Pnrr. Le singole borse di studio sono inoltre state raddoppiate per un valore di 36 milioni. La Ministra Bernini ha parlato di una importante valorizzazione del diritto allo studio che la Presidenza del Consiglio dei Ministri intende ulteriormente rafforzare, permettendo così a tutti gli studenti di avere i mezzi per poter coltivare i loro talenti.