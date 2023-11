Sicilia, incidente sul lavoro: operaio cade dal tetto di un capannone

Altro caso di incidente sul lavoro che va ad accrescere i numeri degli episodi che avvengono sull'Isola, dai risvolti spesse volte diversi.

L’ennesimo episodio di incidente sul lavoro impaurisce la Sicilia, in questo caso la comunità di Donnalucata, in provincia di Ragusa.

Un operaio, a lavoro in un’azienda agricola di contrada Currumeli/Bommacchia, sarebbe in effetti precipitato mentre riparava un buco sul tetto di un capannone. A seguito dello schianto al suolo, l’uomo avrebbe riportato una ferita alla testa ma sarebbe stato soccorso dagli operatori del 118, giunti prontamente sul luogo in cui era stato poco prima segnalato l’incidente. Non si è ancora certi sulle dinamiche dell’accaduto, sulle quali i carabinieri stanno attualmente indagando.

Si tratta di un altro caso di incidente sul lavoro che va ad accrescere il numero di episodi avvenuti sull’Isola – molte volte dagli epiloghi decisamente diversi da questo – che non possono non impensierire.