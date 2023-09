UNICT – Corso di laurea in “Medicine and Surgery”: iscrizioni in scadenza

Gli interessati al corso di laurea in “Medicine and Surgery” devono prendere una decisione: la possibilità di iscrizione alla prova è in scadenza.

La possibilità di iscrizione alla prova di ammissione del 1° anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in lingua inglese in “Medicine and Surgery” per l’anno accademico 2023/24 è in scadenza. Di seguito i dettagli utili per poter prendere una decisione e iscriversi, o meno.

“Medicine and Surgery”: i dettagli sul corso di laurea

“Medicine and Surgery” è una proposta innovativa per l’istruzione siciliana che prevede, dall’inizio alla fine, un corso erogato interamente in lingua inglese.

Si tratta di un corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ad indirizzo tecnologico, che fornisce la preparazione necessaria per l’esercizio della professione medica tramite il conseguimento di 360 crediti formativi universitari complessivi, articolati su 6 anni di corso.

Come iscriversi

I posti disponibili per il corso a numero programmato nazionale sono 60 e per partecipare alla prova di ammissione bisogna iscriversi al portale Universitaly entro le ore 15:00 del 29 settembre 2023; allo stesso tempo, è necessario presentare domanda di ammissione al corso attraverso il Portale Studenti – Smart Edu.

Gli interessati dovranno pagare una tassa di partecipazione alla prova pari a 100 euro, entro le ore 23:59 del 30 Settembre, attraverso il Portale Studenti – Smart Edu.

I candidati con disabilità e/o diagnosi di DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) possono beneficiare di apposite misure compensative, specificando sul portale le proprie necessità, entro il 29 settembre 2023.

Ulteriori informazioni si possono trovare nel sito dell’Università di Catania.