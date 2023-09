Hiromi arriva in Italia: l’artista giapponese suonerà a Catania

L'artista giapponese Hiromi suonerà in un teatro catanese: ecco quando e le informazioni su come comprare i biglietti.

L’artista giapponese Hiromi arriva in Italia con il suo prestigioso tour, in un’unica tappa siciliana al teatro Metropolitan di Catania. La data da segnare nel calendario è lunedì 6 novembre, ore 21:30. Lo spettacolo è organizzato e promosso da Eventi Olimpo.

“Non voglio dare un nome alla mia musica. È solo l’unione di ciò che ho ascoltato e di ciò che ho imparato. Ha alcuni elementi di classica, ha un po’ di rock, ha un po’ di jazz, ma non ho bisogno di darle un nome“, dice la musicista internazionale. E ancora: “Per me ci sono solo due generi: quello che muove il mio cuore e quello che non lo fa. Io suono solo la musica che muove il mio cuore“.

Per avere maggiori informazioni e prenotare i biglietti per l’evento è possibile contattare il numero 335457082, oppure inviare un’email a info@eventiolimpo.it. I biglietti sono inoltre disponibili sui circuiti online TicketOne e BoxOffice Sicilia e presso i punti vendita ad essi collegati.