Lampedusa, fine della tregua: 13 sbarchi in meno di un’ora

Fine della tregua a Lampedusa. Nel giro di meno di un'ora, sono avvenuti 13 sbarchi. Attenzione rivolta all'hotspot che torna a riempirsi.

Dalla tregua all’arrivo di ben 13 sbarchi in meno di un’ora. Questo lo scenario in questo momento a Lampedusa, sul molo Favarolo, dove è ancora in corso il conteggio dei profughi.

Molti dei migranti sono stati trasbordati dai barchini alle motovedette della guardia di finanza, una “carretta”, stracolma di profughi, è stata trainata e almeno un’altra è riuscita ad arrivare da sola.

Grazie alle buone condizioni del mare, i barchini avrebbero viaggiato procedendo parallelamente a gruppi di 4 o 5. Ancora da definire quante sono le centinaia di migranti approdati. Il totale di sbarchi nella giornata di ieri è stato di 23, per un totale di 896 migranti.

Discorso analogo per l’hotspot che, se nei giorni scorsi, era riuscito a svuotarsi con il tour de force di trasferimenti, si trova, attualmente, con 1.761 ospiti presenti in struttura. Di questi, 443 sono minori non accompagnati. La prefettura di Agrigento ha già disposto il trasferimento di 500 migranti. La polizia li scorterà fino al porto dove verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy con destinazione Porto Empedocle.