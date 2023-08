Turista catanese colto da malore: stava scalando il cratere a Vulcano

Tragedia sfiorata a Vulcano: un turista catanese è stato colto da un malore mentre scalava il cratere. Soccorso dai vigli del fuoco e dalla Croce Rossa.

Si trovava a Vulcano, con l’intento di scalare il cratere ma è stato colto da un infarto rimanendo bloccato in un anfratto. È quanto accaduto ad un turista 62enne catanese, soccorso grazie all’intervento dei vigili del fuoco del comandi di Messina che hanno trasportato l’uomo in barella. A prestare ausilio anche l’elisoccorso atterrato in una piazzola a circa 300 metri dal punto in cui si trovava il turista.

Il salvataggio è stato supportato dalla Croce Rossa Italiana e il 62enne è stato trasportato all’ospedale Papardo di Messina.