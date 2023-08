Festa Sant’Agata agosto 2023: gli eventi in programma oggi

Festa Sant'Agata agosto 2023, si avviano verso la conclusione le celebrazioni in onore della Santa Patrona di Catania: gli eventi di oggi.

Festa Sant’Agata agosto 2023: si procede verso la conclusione delle celebrazioni in onore della Santa Patrona di Catania. Infatti, i festeggiamenti estivi di Sant’Agata si svolgono prevalentemente il 17 agosto, quando la città di Catania, tra devoti e turisti, riabbraccia la “Santuzza“. Ieri sera, sono state moltissime le persone che hanno partecipato ai festeggiamenti estivi in onore di Sant’Agata. Si è trattato di una giornata di grandi emozioni, considerando anche il ritorno del gesto del bacio delle reliquie.

Tuttavia, gli eventi in programma non si sono ancora esauriti: infatti, per la giornata di oggi alle ore 10.00 è prevista una messa solenne in Cattedrale presieduta da S.E.R. Mons. Arcivescovo. Inoltre, alle ore 18.00 sarà celebrata anche un’altra Santa Messa al Duomo di Catania.

Per quanto riguarda gli altri appuntamenti, alle ore 19.15 nella solennità della Dedicazione della Cattedrale, M° Salvatore Reitano dirigerà l’ultimo appuntamento del Festival Organistico giunto alla III edizione.