Serie C, assegnati i diritti TV: dove vedere le partite del Catania

Ecco dove saranno trasmesse le partite del Catania del campionato di Serie C, ormai alle porte. Assegnati i diritti TV per il biennio 2023-2025.

Assegnati i diritti TV della Serie C, per il biennio 2023-2025. I tifosi del Catania potranno vedere le partite dei rossazzurri in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, comprese quelle di Coppa Italia e Supercoppa.

“Siamo felici che Lega Pro sia con Sky-NOW nei prossimi due anni, il comitato esecutivo dei club ha deciso di sposare un progetto innovativo e moderno — ha dichiarato il Presidente della Lega Pro, Matteo Marani —.Siamo orgogliosi e molto soddisfatti del risultato raggiunto, che contribuisce a far crescere la Serie C ampliandone ulteriormente la visibilità”, conclude Marani”.

Le proposte di abbonamento per seguire tutta la Serie C saranno prossimamente comunicate da Sky e NOW.