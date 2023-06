Test Architettura 2023, come candidarsi alla prova di ammissione? Ecco tutte le informazioni principali da tenere a mente per poter presentare la propria domanda.

Test Architettura 2023, come candidarsi alla prova di ammissione? Con l’arrivo dell’estate è tempo di riposarsi ma non per tutti: infatti, coloro i quali sono interessati ad iscriversi ad un percorso universitario sanno che dovranno prestare attenzione a determinate scadenze e procedure per portare a compimento la loro iscrizione. A tal proposito, i primi test di ammissione dei quali si inizia a parlare sono sempre quelli a numero programmato nazionale come nel caso di Architettura e Ingegneria edile – Architettura.

Nello specifico, di recente l’Università di Catania ha reso noto che sono state pubblicate le procedure di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico (5 anni), a numero programmato nazionale, in Architettura (99 posti + 1 extra UE) e in Ingegneria edile – Architettura (99 posti + 1 extra UE) per l’anno accademico 2023/24. Ecco tute le informazioni da tenere in mente per iscriversi al test di ammissione per Architettura.

Test Architettura 2023: la scadenza

Unict ha reso noto che per poter prendere parte alla prova di ammissione per il test di Architettura è necessario iscriversi online attraverso il Portale Studenti_Smart Edu a partire dal 12 giugno e fino al 13 luglio 2023. L’iscrizione alla prova si considera completata con il pagamento del contributo di partecipazione, il cui importo è fissato in 30 euro e la cui scadenza è prevista entro gli stessi termini.

Inoltre, si ricorda che al momento dell’iscrizione alla prova è necessario indicare l’ordine di preferenza tra i due corsi di studio in “Architettura” e in “Ingegneria edile – Architettura” (l’ordine può essere modificato soltanto fino al 13 luglio 2023).

Test Architettura 2023: la prova

Il test di ammissione ad Architettura si svolgerà mercoledì 27 luglio 2023 tramite test “Arched @ CASA”. Il test è composto da 50 quesiti con cinque opzioni di risposta, di cui solo una opzione corretta, su argomenti vari tra comprensione del testo, logica, conoscenze di cultura generale, disegno, fisica e matematica.

UNICT ricorda che i candidati con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento possono beneficiare, durante lo svolgimento della prova, di ausili e misure compensative che vanno richieste esplicitamente entro il 13 luglio 2023 in fase di compilazione della domanda di partecipazione.

Infine, una volta portate a termine le procedure, il sistema genererà un ID identificativo della domanda di immatricolazione: è attraverso l’ID che i candidati potranno individuare la propria posizione in graduatoria.

Come presentare la domanda di ammissione

Di seguito, ecco riportati i passaggi per inviare la prorpia domanda di ammissione:

Accedere al Portale Studenti_Smart Edu con Spid o registrarsi inserendo dati anagrafici, indirizzo e-mail e codice fiscale;

con Spid o registrarsi inserendo dati anagrafici, indirizzo e-mail e codice fiscale; Andare al menu “Procedure di ammissione > Triennali e magistrali a ciclo unico a numero programmato” e seleziona la voce “Domanda di ammissione”;

Selezionare la prova di ammissione cliccando su “ Prenota “;

“; Inserire tutti i dati richiesti, verificare la correttezza dei dati inseriti e delle scelte effettuate;

Confermare la domanda;

Stampare il promemoria che riporta i dati relativi alle scelte effettuate e l’ID della domanda assegnato dal sistema informatico a garanzia dell’anonimato;

Effettuare il pagamento del contributo di partecipazione alle prove entro i termini di scadenza.

Test ammissione Architettura 2023: le date da ricordare

Ma quali sono le altre date da tenere a mente per il Test Architettura 2023? Dalla prova alla pubblicazione della graduatoria, ecco lo specchietto preparato da UNICT e riportato sul sito ufficiale dell’ateneo catanese:

Domanda di ammissione: dal 12 giugno al 13 luglio 2023;

Prova (Test Arched @ Casa): 27 luglio 2023;

Pubblicazione graduatorie: entro il 3 agosto 2023;

Immatricolazione dei candidati AMMESSI e pagamento quota fissa: dal 24 al 31 agosto 2023;

Pubblicazione liste degli AMMESSI PER SCORRIMENTO: entro il 4 settembre 2023;

Immatricolazione dei candidati AMMESSI PER SCORRIMENTO e pagamento quota fissa: dal 4 al 7 settembre 2023.

Per tutte le altre informazioni più dettagliate in merito al Test di Architettura 2023, si rimanda al sito dell’Univesità di Catania.