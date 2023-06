Bricolage del Cuore, a Catania due eventi di solidarietà: la data da segnare

Catania e Belpasso ospiteranno due eventi nel contesto dell'iniziativa di volontariato d’impresa Bricolage del Cuore: ecco quando.

Sabato 17 giugno grande maratona del fare, firmata Leroy Merlin, per aiutare i piccoli ospiti della casa famiglia Accoglienza serena minori in difficoltà, ma anche i ragazzi della cooperativa sociale Controvento Catania.

Si tratta di due eventi:

Una staffetta di solidarietà per concludere i lavori di riqualificazione dell’area esterna della casa famiglia Asmid ;

; Un pomeriggio dedicato al bricolage per ultimare il giardino della guest house dove, lavoreranno anche ragazzi con disabilità intellettiva.

Entrambi i progetti, nati dalla community del negozio Leroy Merlin di Catania e di Belpasso, si inseriscono nell’iniziativa di volontariato d’impresa Bricolage del Cuore, un’attività che Leroy Merlin Italia porta avanti dal 2014 e che coinvolge l’azienda, i suoi 52 negozi, i collaboratori, i clienti, i cittadini, i partner e le comunità locali. Tutti uniti dalla condivisione della mission: migliorare la casa migliora la vita.

A Belpasso è stata scelta la casa famiglia Accoglienza serena minori in difficoltà: una onlus che dal 1999 accoglie bambini meno fortunati, bimbi che sono ancora alla ricerca della propria famiglia o che vivono un momento difficile. Il progetto del Bricolage del Cuore ha permesso di trasformare un’area esterna impraticabile in uno spazio verde a misura di bambino.

A Catania, invece, è stata scelta la cooperativa sociale Controvento: una onlus nata nel 2015, dove un gruppo di giovani professionisti si impegna per migliorare la qualità della vita di bambini e ragazzi con disabilità. Tra i vari servizi, offre anche supporto psicologico, percorsi di

autonomia e per l’inserimento lavorativo. Durante i lavori del Bricolage del Cuore è stato completamente ripristinato uno dei giardini della guest house che i ragazzi di Controvento hanno preso in gestione. Una splendida location nel cuore della città di Catania che verrà inaugurata a luglio. Un luogo dove i ragazzi con disabilità potranno iniziare a fare le loro prime esperienze di lavoro.

La giornata è aperta a chiunque voglia dare una mano: per partecipare ed avere maggiori informazioni basta andare sul sito Leroy Merlin.