Catania: controlli e sanzioni a tappeto da parte dei carabinieri

Tanti controlli e sanzioni, da parte dei militari di Catania, nella fattispecie nei quartieri San Berillo e San Cristoforo.

Un conferma di forte impegno quella data dal servizio dei carabinieri di Catania, i quali ultimamente hanno effettuato svariati controlli e sanzioni nei quartieri San Berillo e San Cristoforo della città.

I militari, infatti, nel corso delle ultime settimane hanno posto agli arresti un 46enne catanese, pregiudicato, il quale era evaso dalla propria abitazione nonostante gli fossero stati prescritti gli arresti domiciliari; così come è stata riportata la denuncia nei confronti di un 20enne che aveva nascosto un proiettile calibro 7,65 parabellum ed una pistola, rivelatasi ad aria compressa, all’interno della propria auto.

Di portata egualmente maggiore sono stati i controlli effettuati relativamente alla circolazione stradale, che hanno portato all’identificazione di 61 soggetti e 49 veicoli, tra i quali in 7 sono stati sottoposti a fermo amministrativo per diverse violazioni del codice della strada. L’alto numero di sanzioni, applicate recentemente, ha costituito un introito pari a 15mila euro per le casse comunali.