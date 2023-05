Catania, lascia l’auto in un parcheggio vicino l’aeroporto ma la ritrova senza fari

Continuano le vicende di atti vandalici e furti in tutto il territorio di Catania. I furti, stavolta, sono avvenuti anche all'interno di alcuni parcheggi custoditi vicino l'Aeroporto.

Una donna di Canicattì ha lasciato la sua auto in un parcheggio a pagamento vicino l’Aeroporto di Catania e ha preso un volo ma al suo ritorno ad accoglierla una situazione spiacevole. Infatti, la sua auto era priva dei fari posteriori e la donna ha sporto denuncia incredula e piena di rabbia, poiché aveva anche lasciato le chiavi appese all’auto come detto dai proprietari del parcheggio. Tuttavia, si potrebbe risalire ai ladri in quanto il parcheggio è dotato di impianto di videosorveglianza.

Un furto simile è accaduto anche nel centro storico dove un turista che aveva preso un auto a noleggio, al suo ritorno, ha trovato l’auto priva delle portiere e dei fari posteriori.