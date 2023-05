UNICT – Festival della Sostenibilità: alla Cittadella prevista raccolta rifiuti RAEE

In occasione del Festival dello sviluppo sostenibile alla Cittadella Universitaria è prevista una raccolta straordinaria di rifiuti RAEE.

Il 19 maggio, dalle ore 9:00 alle 17:00 presso l’edificio 5 della Cittadella Universitaria, dipartimento di Matematica e Informatica sarà possibile usufruire di uno scarrabile, dedicato alla raccolta di rifiuti RAEE, messo a disposizione del Comune di Catania nell’ambito delle numerose iniziative portate avanti dall’Università di Catania in occasione del Festival dello sviluppo sostenibile 2023.

Molte volte nelle nostre abitazioni raccogliamo numerosi rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, appunto RAEE, come smartphone, pc, spazzolini elettrici, televisori, stampanti e tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Molte volte queste apparecchiature vengono buttate nell’indifferenziato, senza pensare che molti di questi prodotti contengono delle sostanze pericolose con un forte impatto verso l’ambiente, quando invece è necessario conferire in maniera corretta questi rifiuti.

L’Ateneo, in collaborazione con il Comune di Catania, vuole offrire a tutto il personale dell’Ateneo la possibilità di conferire in maniera corretta i propri rifiuti RAEE domestici, tra cui televisori, cornici digitali, laptop, schermi, monitor, notebook, pc, tra gli apparecchi con schermi. Potranno essere conferiti anche piccoli elettrodomestici ed elettronica di consumo come sigarette elettroniche, apparecchi di illuminazione, bilance e apparecchi radio, frullatori, ferri da stiro e termostati, macchine da scrivere elettriche o elettroniche, macinacaffè, asciugacapelli, bollitori elettrici, macchine per cucire, rasoi, aspirapolveri, calcolatrici e scope elettriche, router, telefoni, videoregistratori, ventilatori, ecc.