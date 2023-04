Metropolitana Catania: FCE adotta nuovi titoli di viaggio elettronici

La metropolitana di Catania prossimamente adotterà solo ed esclusivamente il nuovo sistema di bigliettazione elettronica con QR code.

Novità in arrivo per la metropolitana di Catania. Come già ben sanno gli studenti dell’Università di Catania che hanno usufruito dell’agevolazione dell’abbonamento metro al costo di 20 euro, compresi gli autobus AMTS, per poter accedere alle stazioni si può anche usare il QR code oltre al tradizionale biglietto cartaceo. Ma per quest’ultimo sono in arrivo cambiamenti importanti. A partire dall’1 maggio, infatti, sarà possibile viaggiare solo con i nuovi titoli di viaggio, acquistabili tramite l’app “FCE Catania”, disponibile su Google Store e App Store, o su supporto cartaceo presso le stazioni FCE abilitate e i punti vendita autorizzati.

Gli abbonati in possesso di una vecchia smart card, che intendono continuare a utilizzarla oltre il 30 aprile, devono sostituirla con una di nuova generazione, recandosi presso la biglietteria della stazione di Catania Borgo o presso le altre biglietterie abilitate delle stazioni FCE di Misterbianco, Paternò, Adrano, Bronte e Randazzo, negli orari di seguito indicati:

Biglietteria stazione Catania Borgo : dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00;

: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00; Altre biglietterie FCE abilitate: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Così come i biglietti acquistati tramite app, anche i titoli di viaggio cartacei saranno muniti di QR code che dovrà essere letto dal lettore ottico dei nuovi validatori contactless. Novità che non riguarda soltanto la metropolitana ma anche il trasporto su gomma. A bordo degli autobus FCE verranno, infatti, installati i nuovi validatori per leggere il QR code. I passeggeri potranno, inoltre, acquistare il biglietto tramite app selezionando la località di partenza e quella di destinazione del proprio viaggio per ottenere subito la tariffa corrispondente.