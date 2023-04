WhatsApp, novità in arrivo: si potrà usare lo stesso numero su più dispositivi

WhatApp: in arrivo una nuova funzione che permetterà di utilizzare lo stesso numero su più dispositivi. Ecco come.

WhastApp è un beta perpetuo e sono numerose le funzioni annunciate che approderanno in futuro sugli smartphone degli utenti. L’ultima riguarda l’utilizzo dello stesso numero su più dispositivi. La modalità si chiamerà “Companion Mode” ed è stata individuata dal sito di esperti di WabetaInfo con annesse schermate su come attivare la funzione che pare funzioni allo stesso modo dell’app per pc. Bisognerà, quinidi, scansionare il QR code con un secondo dispositivo per poter effettuare l’accesso. Concluso l’abbinamento, si vedrà la sincronizzazione dei contenuti su entrambi i telefoni o tablet, operazione che, in automatico, avverrà ad ogni apertura dell’app, così da avere sempre i messaggi e i contenuti multimediali più recenti.

“Al momento, il secondo dispositivo può essere solo un telefono Android (o un tablet) — spiega il team di Wabetainfo — in quanto la modalità companion non è ancora disponibile su WhatsApp per iOS. Tuttavia, se hai un iPhone, puoi già collegare un secondo telefono Android poiché la funzione è attivabile su Android”. Il limite di dispositivi associabili è di 4, senza distinzioni tra smartphone o tablet.

Attualmente, la novità fa parte solo dell’aggiornamento beta per Android ma è probabile che, al rilascio globale, verrà estesa anche per iOS.