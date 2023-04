Sicilia, 30 impiegati comunali indagati per assenteismo

Casi di assenteismo in comune in Sicilia. Indagati 30 impiegati comunali per falso ideologico e truffa aggravata.

30 impiegati assenteisti indagati per falso ideologico e truffa aggravata. È successo nell’Agrigentino, a Favara. Il sostituto procuratore di Agrigento, Gloria Andreoli, ha fatto notificare loro un avviso di proroga delle indagini preliminari dell’inchiesta.

Il magistrato ha ha disposto anche l’acquisizione di documenti in Municipio. Il modus operandi degli indagati consisteva in false timbrature del cartellino per risultare presenti. Si indaga, inoltre sui certificati medici. L’inchiesta è stata avviata nel 2021.