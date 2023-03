Catania, lavoro in nero: maxi multa di quasi 30mila euro per una macelleria

Catania, maxi multa di quasi 30mila euro per una macelleria con 3 dipendenti in nero. Violate, inoltre, norme sulla sicurezza sul lavoro.

Catania, 3 dipendenti in nero, non sottoposti alla procedura di sorveglianza sanitaria, necessaria per l’idoneità alla mansione e con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. È quanto accaduto in una macelleria sita nei pressi di via di Sangiuliano. Al termine dei controlli, una 23enne catanese, titolare dell’attività, è stata denunciata per le violazioni citate in precedenza, ricevendo, quindi, una sanzione di 1.228 euro.

È, inoltre, scattata nei confronti della 23enne una maxi sanzione per lavoro in nero che ammonta a 21.600 euro poiché mancava la comunicazione preventiva di inizio del rapporto di lavoro. I carabinieri hanno provveduto alla sospensione temporanea dell’attività commerciale. Procedure anche per il recupero di contributi previdenziali ed assistenziali per un importo di 4.500 euro.

Giornata di controlli che ha interessato anche le zone di piazza Vincenzo Bellini, piazza Stesicoro e Castello Ursino. Restando nei pressi di via di Sangiuliano, in piazza Manganelli è stato sanzionato un parcheggiatore abusivo colto sul fatto. Scattati, inoltre, controlli per una quarantina di persone e una trentina di veicoli a seguito di cui sono state emesse sanzioni amministrative per un importo di quasi 10mila euro ed il fermo amministrativo di 2 mezzi.