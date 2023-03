Mafia, sospette infiltrazioni in un Comune del Catanese: prefetto invia ispettori

Il prefetto di Catania ha disposto l'accesso ispettivo presso il Comune di Randazzo: l'obiettivo è verificare collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso.

Su delega del Ministro dell’Interno, Maria Carmela Librizzi, prefetto di Catania, ha disposto l’accesso ispettivo presso il Comune di Randazzo. L’obiettivo è quello di verificare l’eventuale sussistenza di elementi concreti, univoci e rilevanti che riguardino collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso.

Come si legge in una nota di Palazzo Minoriti, la Commissione si è insediata nella mattinata odierna e, secondo la disposizione del Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali, gli accertamenti termineranno entro tre mesi (rinnovabili una volta per un periodo massimo di altri tre mesi) rassegnando le proprie conclusioni al prefetto.