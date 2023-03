Catania, sospesa erogazione idrica: le zone interessate

Sospesa temporaneamente l'erogazione idrica in alcune zone della città di Catania: quali sono e quando sarà ripristinato il servizio.

Una nuova sospensione idrica sta interessando alcune zone della città di Catania. Infatti, la Sidra ha comunicato attraverso un avviso sul suo sito ufficiale che è stata sospesa l’erogazione idrica alle utenze ricadenti pressi quartieri Librino e Villaggio Sant’Agata, nello specifico Viale Moncada, Viale Bummacaro, Viale San Teodoro, Stradale San Teodoro, Villaggio Sant’Agata zone A, B e D.

In particolare, la motivazione alla base dell’interruzione del servizio si è resa necessaria per consentire la riparazione di una perdita. Secondo quanto riportato dalla Sidra, il ripristino del servizio è previsto per il pomeriggio.