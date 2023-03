Omicidio suicidio in Sicilia: ex militare della guardia di finanza uccide la moglie e poi si toglie la vita.

Tragedia avvenuta nel Messinese, esattamente in contrada Acquasanta a Gioiosa Marea, un paese del litorale tirrenico messinese. Un militare della guardia di finanza in pensione, di 65 anni, ha prima ucciso la moglie, di 61 anni a colpi di arma da fuoco per poi togliersi la vita.

Sul posto presenti i Carabinieri che hanno ricevuto l’allarme dai vicini di casa.