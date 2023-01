Iscrizioni scuola 2023/24, ultime ore per procedere: come fare

Iscrizioni scuola 2023/24: ultimo giorno per procedere. Ma come? Di seguito tutte le informazioni sulla procedura da seguire e le scadenze da ricordare.

Iscrizioni scuola 2023/24: restano ormai pochissime ore per procedere. Di fatto, dopo le ore 20:00 di oggi (lunedì 30 gennaio), non sarà più possibile effettuare la procedura, quasi in tutti casi telematica. Di seguito le informazioni utili per chi iscriverà gli interessati proprio nel corso dell’ultimo giorno utile.

Iscrizioni scuola 2023/24, solo l’infanzia rimane cartacea

Le iscrizioni online riguardano le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado, ma non solo. Previste le stesse modalità anche per:

i percorsi di istruzione e di formazione professionali , erogati in regime di sussidiarietà dai vari istituti professionali e dai centri di formazione professionali accreditate dalle Regioni;

, erogati in regime di sussidiarietà dai vari istituti professionali e dai centri di formazione professionali accreditate dalle Regioni; le scuole paritarie che, volontariamente, hanno optato per tale genere di procedura.

In sintesi rappresentano un’eccezione soltanto le scuole dell’infanzia, per cui permane la domanda cartacea.

Iscrizioni scuola 2023/2024: le informazioni utili

Ancora confusi sull’istituto da scegliere? Sarà utile sapere che ai genitori (oltre che a quanti esercitano la responsabilità genitoriale) è riservata la possibilità di trovare delle informazioni dettagliate su ciascuna scuola. Come? Attraverso l’applicazione messa a disposizione dal ministero, ovvero Scuola in chiaro.

Per mezzo di un QR associato ad ogni istituto, sarà possibile saperne di più, per esempio, su:

strutture; offerta formativa.

L’applicazione permetterà anche un concreto confronto tra più scuole della Penisola.

Iscrizioni scuola 2023/2024: come procedere

Come già accennato in precedenza, c’è tempo fino alle ore 20:00 di oggi per iscrivere i futuri studenti, attraverso il servizio Iscrizioni online, interno al Portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’accesso sarà possibile soltanto utilizzando:

credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale);

(Sistema pubblico di identità digitale); Cie (Carta di identità elettronica);

o

eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Il sistema avviserà le famiglie in tempo reale, per mezzo di posta elettronica o tramite l’applicazione IO, dell’avvenuta attivazione del servizio e permetterà di ultimare l’iter per l’iscrizione.

Iscrizioni scuola 2023/24: altre informazioni utili

Si esplicita, infine, che è permesso presentare una sola domanda d’iscrizione per ciascun studente ma è riservata agli interessati la possibilità di indicare fino ad altre due preferenze in caso di esubero di richieste del primo istituto scelto.