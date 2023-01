Capitale italiana della Cultura 2025: anche una città siciliana tra le candidate

Riparte la corsa per l'assegnazione del titolo di "Capitale italiana della Cultura" per l'edizione 2025: in lizza anche una città siciliana.

“Altro giro, altra corsa”: con l’arrivo del nuovo anno, si inizia già a parlare dell’ambitissima assegnazione del titolo di “Capitale italiana della cultura”. L’edizione per la quale è necessario trovare una città ospite è quella del 2025, per la quale sono già candidate dieci località del Belpaese, compresa una città siciliana.

Infatti, sono stati annunciati nel corso della giornata i nomi delle dieci città in corsa per ottenere l’assegnazione di “Capitale italiana della Cultura 2025” e tra queste è presente anche Agrigento. Si tratta dell’unica città siciliana tra le dieci candidate selezionate che concorreranno per il 2025. Di seguito, le altre finaliste:

Aosta;

Assisi (PG);

Asti;

Bagnoregio (VT);

Monte Sant’Angelo (FG);

Orvieto (TR);

Pescina (AQ);

Roccasecca (FR);

Spoleto (PG).

I 10 progetti finalisti, presentati dalle città italiane ancora in gara, sono stati selezionati da una Giuria di esperti del mondo della cultura. Il prossimo step sarà la presentazione dei progetti alla Giuria nel corso di audizioni pubbliche, come indicato nel bando, nei giorni 20 e 21 marzo 2023 nella sede centrale del Ministero della Cultura a Roma. L’ultima “Capitale italiana della Cultura” siciliana risale all’edizione 2018, quando a ricoprire questo ruolo fu il capoluogo di Regione: la città di Palermo.