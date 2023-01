Sicilia, paura in un ospedale: uomo aggredisce infermieri e appicca incendio

L'incendio è scoppiato nelle scorse ore. Indagano i carabinieri.

Ieri pomeriggio i degenti e i sanitari in turno all’Ospedale Papardo di Messina hanno vissuto momenti di paura. Ciò per via di un incendio scoppiato all’interno dell’edificio, e che ha reso necessario l’intervento dei Vigili di Fuoco.

Secondo quanto riportato da fonti locali, ad appiccare l’incendio (che ha interessato, in particolare, il terzo piano dell’edificio) 2sarebbe stato un uomo che, in un primo momento, aveva aggredito alcuni infermieri del presidio. Successivamente avrebbe dato fuoco ad alcun letti.

I reparti sono stati velocemente invasi dal fumo. Nessun presente, tuttavia, è rimasto ferito. In seguito il rogo, di cui andrebbero ancora accertate le cause, è stato spento dai Vigili del Fuoco, intervenuti con un’autobotte. I carabinieri hanno avviato le indagini.