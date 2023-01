Autostrada Palermo-Catania chiusa per lavori: i tratti interessati

Come comunicato dall'Anas, alcune aree dell'autostrada A19 Palermo-Catania saranno chiuse per lavori nei prossimi giorni: ecco quali sono le aree interessate.

Annunciata chiusura notturna di alcune aree dell’autostrada Palermo-Catania per manutenzione: questo l’annuncio dell’Anas delle scorse ore. Infatti, la prossima settimana, alcuni tratti dell’autostrada A19 saranno chiusi al traffico per consentire lo svolgimento di alcuni lavori agli impianti tecnologici lungo la carreggiata in direzione Catania.

Nello specifico, si tratterà degli svincoli tra Villabate e Bagheria e tra Altavilla Milicia e Trabia, per i quali si darà corso a chiusure notturne in fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo.

Nel dettaglio, nelle notti comprese tra lunedì 9 e mercoledì 11 gennaio, l’autostrada sarà chiusa tra gli svincoli di Villabate e Bagheria, mentre nelle notti comprese tra mercoledì 11 e venerdì 13, invece, l’autostrada sarà chiusa tra gli svincoli di Altavilla Milicia e Trabia. In entrambi i casi, l’itinerario alternativo è costituito dalla strada statale 113 “Settentrionale Sicula”.