Catania, gli orari dei bus urbani per le festività: l’annuncio di AMTS

In occasione delle festività a Catania variano alcuni orari dei mezzi pubblici: in dettaglio le modifiche che subiranno i mezzi di AMTS e Metropolitana FCE.

L’AMTS comunica ai suoi passeggeri le variazioni di orari delle linee dei mezzi pubblici per i giorni festivi: dal 24 e il 31 dicembre i mezzi effettueranno l’ultima partenza alle ore 21:00 circa. Sono escluse le circolari Alibus e 524S.

Il 25 dicembre e l’1 gennaio 2023 il servizio sarà sospeso alle ore 13:00, quindi sarà l’ultima corsa per poi riprendere tra le ore 16:00 – 17:00. Anche in queste due giornate escluse le circolari Alibus e 524S.

Anche per la metropolitana sono previste variazioni di orario (applicate già dall’8 dicembre 2022) con l’ultima partenza alle ore 22:30 da Stesicoro verso Nesima, dal lunedì alla domenica.

Alla chiusura della metropolitana subentrerà l’utilizzo del bus Metro Shuttle che ne coprirà le fermate fino alle 2 di notte, attivo anche il 28, 29 e 30 dicembre, offrendo corse ogni quarto d’ora dalla fermata Stesicoro.

In occasione del Capodanno e degli eventi previsti per la città di Catania, la metropolitana rimarrà attiva per l’ultimo giorno dell’anno fino alle 2:30 di notte.