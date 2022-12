ERSU Catania – Borse di studio 2022/2023: online le graduatorie

L'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ha pubblicato le graduatorie degli assegnatari e idonei per le borse di studio 2022/2023 per l'Università di Catania.

Ersu Catania: online le graduatorie per le borse di studio 2022/2023. Dopo la pubblicazione degli elenchi dei partecipanti, avvenuta lo scorso settembre, e la pubblicazione delle prime graduatorie delle borse di studio nel mese di ottobre, l’Ersu di Catania ha rilasciato l’elenco degli assegnatari e idonei per le borse di studio relative all’anno 2022/2023.

Gli elenchi, suddivisi per tipologia di corso e, all’interno di ogni documento, per corso di laurea, sono stati già pubblicati sull’Albo Pretorio Online dell’Ersu, accessibile tramite il sito Traspare attraverso il decreto del direttore dell’Ente.

Le graduatorie

Di seguito, gli elenchi completi divisi per tipologia di corso: