Ryanair, offerte voli da e per la Sicilia: le mete disponibili

Offerte voli Ryanair: la compagnia aerea low cost irlandese ha lanciato varie offerte per chi vorrà partire o atterrare negli scali presenti in Sicilia. Per poter approfittare delle offerte, bisogna prenotare entro il 22 dicembre per viaggiare dal 9 gennaio al 28 febbraio del 2023.

Offerte voli Ryanair: le partenze da Catania

Sono numerose le offerte voli Ryanair con partenza da Catania e con destinazione anche in scali internazionali. Ecco quali sono le offerte più economiche:

Milano Bergamo a partire da 16,98 euro;

Budapest a partire da 16,99 euro;

Trieste a partire da 16,98 euro;

Vienna a partire da 16,99 euro;

Torino a partire da 19,99 euro;

Cracovia a partire da 19,99 euro.

I voli per Catania

Anche per raggiungere la città di Catania, atterrando allo scalo di Fontanarossa, ci sono offerte interessanti. Da Milano Bergamo, il prezzo del volo di sola andata parte da 16,98 euro, così come per chi parte dallo scalo di Trieste.

Offerte voli Ryanair: le partenze da Palermo

Anche a Palermo offerte molto interessanti, con grande varietà di destinazioni internazionali, di più rispetto a Catania. Ecco i prezzi più convenienti:

Edimburgo a partire da 14,99 euro;

Londra (Stanstead) a partire da 14,99 euro;

Milano Bergamo a partire da 16,98 euro;

Verona a partire da 16,98 euro;

Bruxelles (Charleroi) a partire da 16,99 euro;

Parigi (Beauvais) a partire da 16,99 euro.

I voli per Palermo

Anche in questo caso sarà possibile raggiungere la città di Palermo partendo da diversi aeroporti. Tra le offerte più convenienti, partendo da Milano Bergamo sarà possibile raggiungere il capoluogo siciliano a partire da 16,98 euro. Con lo stesso prezzo si potrà acquistare un biglietto partendo da Verona. Tra le offerte, anche i voli in partenza da Torino a partire da 19,99 euro.

Gli altri aeroporti siciliani

Offerte anche da e per Comiso e da e per Marsala: