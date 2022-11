Lascia la vita da consacrata per dedicarsi alla musica: la storia di Suor Cristina

Vincitrice del talent di The Voice of Italy, edizione del 2014, oggi abbandona ufficialmente la sua vita da consacrata per dedicarsi solamente alla musica.

Suor Cristina, vincitrice di The Voice Of Italy 2014, ha rilasciato la sua prima intervista a Silvia Toffanin, durante la puntata del programma Verissimo (su Canale 5), durante la quale ha espresso il suo desiderio di intraprendere un nuovo percorso di vita, lasciando quella da consacrata.

“Se mi volto indietro – ha detto la vincitrice del talent – guardo il mio percorso con un profondo senso di gratitudine. Il cambiamento è un segno di evoluzione ma fa sempre paura perché è più facile ancorarsi alle proprie certezze piuttosto che rimettersi in discussione. Esiste un giusto o sbagliato? Credo che con coraggio si debba soltanto ascoltare il proprio cuore”.

Cristina Scuccia, ex suora, adesso penserà solo alla musica. Nata nel 1988 a Vittoria e cresciuta a Comiso, entrambe città del ragusano, nel lontano 2014 emozionò il pubblico di The Voice of Italy, cantando la cover di “No One” di Alicia Keys. Il video della sua esibizione su YouTube raggiunse i 90 milioni di visualizzazione in poco più di una settimana.

Nel corso di quell’edizione duettò con gli artisti Ricky Martin e Kylie Minogue e nel dicembre dello stesso anno uscì il suo primo album Sister Cristina, targato Universal Music Italia.

Da quel momento in poi il suo successo non si arresta più: nel 2015 fa parte del cast di “Sister Act”, musical diretto da Saverio Marconi. Nel 2016 partecipa alla Giornata mondiale della Gioventù in Polonia dove si esibisce davanti a più di 2 milioni di persone. Insieme al cantante svizzero Patric Scott nel 2018 realizza una cover di “Hallelujah” di Leonard Cohen.

All’estero fu ospitata in diverse trasmissioni televisive per parlare della sua fede e di come la passione per la musica fosse una costante nella sua vita.

Le ultime apparizioni in Tv, prima di quella fatta a Verissimo recentemente, risalgono al 2019: fu tra i concorrenti del talent show americano The World’s Best e della 14ª edizione di Ballando con le stelle.