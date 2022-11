UNICT – Abbonamento parcheggio AMTS Via Plebiscito: modalità di fruizione

UNICT, parcheggio gratuito per gli abbonati nei parcheggi AMTS di "Due Obelischi", "Nesima" e "R1" (Via Plebiscito). Per quest'ultimo, l'azienda ha chiarito quali sono le modalità di fruizione. Di seguito tutte le informazioni.

Gli studenti che hanno sottoscritto l’abbonamento annuale integrato per metro e bus AMTS hanno diritto anche ad utilizzare gratuitamente i parcheggi “Due Obelischi”, “Nesima” e R1 (Via Plebiscito), scaricando l’apposito pass con targa dell’auto dal Portale Studenti smartedu (menu “Dati personali > Pass parcheggi AMTS”) ed esporlo sul cruscotto del veicolo.

Parcheggio “R1”: modalità di fruizione e capienza

Per poter usufruire del parcheggio “R1” in via Plebiscito 747, bisogna eseguire una procedura diversa rispetto agli altri parcheggi AMTS. L’azienda ha chiarito le modalità giornaliere per poter parcheggiare la propria auto all’interno:

Gli abbonati devono ritirare apposita scheda magnetica numerata nella portineria del parcheggio; fare registrare la targa della propria auto; la scheda che consente l’apertura delle sbarre automatiche va riconsegnata all’uscita. In caso di smarrimento o di mancata riconsegna della scheda, a fine giornata sarà elevata una penale di 50 euro.

Inoltre la capienza per gli abbonati UNICT sarà ridotta, consentendo il parcheggio ad un massimo di 15 autovetture.