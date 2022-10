Università, Ministra Bernini ai giovani: “Andate all’estero per poi tornare”

Si è recentemente tenuta l'inaugurazione dell'Anno Accademico 2022/23 dell'Università di Roma Tor Vergata: intervenuta anche la nuova Ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Le dichiarazioni.

In occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2022/23 dell’Università di Roma Tor Vergata, la Ministra dell’Università e Ricerca da poco scelta, Anna Maria Bernini, è intervenuta rivolgendo ai giovani studenti parole di incoraggiamento.

“Gli anni della formazione – ha dichiarato la Ministra Bernini – servono anche ad avere dubbi, a imparare a farsi le domande e a cercare le risposte. Vi invito ad utilizzare questo periodo in cui dovete trovare ispirazione per fare quante più esperienze potete. Andate all’estero per poi tornare, per portare in Italia le suggestioni e le competenze che avete acquisito“.

Citata dalla Ministra anche la concezione del filosofo e teologo Sant’Agostino.

“I tempi sono tre: presente del passato, presente del presente, presente del futuro. Il presente del passato, che è la storia; il presente del presente, che è la visione; il presente del futuro, che è l’attesa. Voi vivete nel presente del presente. Vi state costruendo una visione e noi lo facciamo con voi, ascoltandovi e ascoltando le comunità e i territori”.

Durante il discorso d’apertura al quale ha presenziato anche il rettore pro tempore dell’Ateneo di Tor Vergata, Roberto Longo, la Ministra del Mur ha insistito sull’importanza della cooperazione tra istituzione e studenti.

“Dobbiamo agire con voi – ha concluso la Ministra – , dando a voi giovani radici solide cui far riferimento, la capacità di credere nel futuro e la voglia di tornare“.