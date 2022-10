Ammissioni UNICT 2022, ripescaggio per alcuni corsi: procedure e scadenze

Ammissioni UNICT 2022: è possibile presentare domanda di ripescaggio per alcuni corsi a numero programmato locale. Ecco cosa sapere prima a riguardo.

Sul sito dell’Università degli Studi di Catania, si rende noto che è stata attivata la procedura straordinaria di ripescaggio per l’accesso ai Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato locale.

Ciascun interessato, tramite il Portale Studenti Smart_Edu, potrà presentare domanda, ma per farlo c’è tempo solo fino al 26 ottobre 2022.

Ripescaggio: per chi?

Resta da chiedersi a chi è riservata la possibilità di presentare domanda di ripescaggio. Possono procedere quegli studenti che puntano all’immatricolazione ad uno dei Corsi di studio per i quali si è concluso il secondo scorrimento e sono avanzati posti disponibili e che:

abbiano sostenuto il relativo TOLC del CISIA;

oppure

abbiano presentato domanda di ammissione per l’inserimento in una delle graduatorie di merito dell’Università di Catania.

Cosa fare?

Una volta presentata la domanda di ripescaggio, bisognerà inserire la domanda di ammissione al corso prescelto, sostenere il relativo TOLC (nel caso in cui non fosse già stato sostenuto) e immatricolarsi. Anche in questo caso occorrerà rispettare una scadenza: è possibile procedere con l’immatricolazione entro e non oltre il 31 ottobre 2022.

I corsi con posti a disposizione

È già stato anticipato che sarà possibile presentare domanda di ripescaggio esclusivamente per quei Corsi di studio per cui sono ancora disponibili dei posti. Ecco a quali si fa riferimento:

Dipartimento di Scienze umanistiche

Beni culturali (L1)

Filosofia (L5)

Lettere (L10)

Lingue e culture europee, euroamericane ed orientali (L11)

Scienze e lingue per la comunicazione (L20)

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche

Biotecnologie (L2)

Scienze motorie (L22)

SDS di Lingue e Letterature straniere (Ragusa)

Mediazione linguistica e interculturale (L12)

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali

Scienze biologiche (L13)

Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute

Chimica e tecnologia farmaceutiche (LMCU13)

Scienze farmaceutiche applicate (L29)

Dipartimento di Scienze della Formazione

Scienze dell’educazione e della formazione (L19)

Scienze e tecniche psicologiche (L24)

Dipartimento di Economia e Impresa

Economia (L33)

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali