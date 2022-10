Catania, crolla il tetto del Tribunale negli uffici del giudice per le indagini preliminari

Crollo notturno del tetto di uno degli edifici della segreteria del giudice per le indagini preliminari di Catania. Dalle prime verifiche dei Vigili del Fuoco non vi sono alcuni feriti.

Al terzo piano del palazzo di Giustizia situato in piazza Verga, è crollato il tetto di uno degli edifici della segreteria del giudice per le indagini preliminari di Catania. Cedimento che è avvenuto questa notte, prima dell’orario di apertura, e al momento stando alle ultime verifiche sembrerebbe non esserci alcun ferito.

Sul posto sono intervenuti in maniera tempestiva i Vigili del Fuoco. Sarà, dunque, necessario trovare un’altra collocazione per gli uffici di cancellieri e magistrati, in attesa dei vari permessi di agibilità. Secondo i Vigili del Fuoco le cause possono essere alcune infiltrazioni d’acqua nei solai.