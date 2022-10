Bonus 150 euro: di cosa si tratta e come richiederlo

Bonus 150 euro: è possibile richiederlo fino alla fine di novembre. Di seguito tutte le info utili per poter fare domanda.

Bonus 150 euro: la domanda va fatta entro il 30 novembre 2022 all’INPS o agli enti gestori di appartenenza. Tuttavia, non ci sono tempi certi sulle date del pagamento che sarà effettuato dalle Casse professionali e dall’INPS in base alla propria posizione. L’unica cosa certa è che si procederà in ordine cronologico. La nuova indennità è prevista per lavoratori dipendenti, pensionati e autonomi. In particolare, per i liberi professionisti che non hanno ancora ricevuto alcun bonus, i 150 euro del decreto Aiuti ter si vanno ad aggiungere ai 200 euro messi a disposizione nel decreto Aiuti bis, ma i potenziali 350 euro totali di incentivi sono solo per chi, nel 2021 ha dichiarato un importo non superiore ai 20 mila euro annuo.

Bonus 150 euro: di cosa si tratta

È una forma d’indennità erogata una tantum, dall’importo netto di 150 euro che non fa reddito, non è cedibile, sequestrabile e/o pignorabile. Il decreto Aiuti ter interessa particolarmente, oltre ai lavoratori dipendenti che si vedranno accreditato in automatico l’importo in busta paga previa dichiarazione di non essere beneficiario del bonus in quanto pensionato o perché il nucleo familiare è destinatario del reddito di cittadinanza, anche i pensionati con reddito sotto i 20 mila euro annui e i liberi professionisti. I primi che vedranno accreditarsi il nuovo bonus saranno proprio i pensionati i primi giorni del mese di novembre.

Quando scade

