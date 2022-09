Catania: nuovo servizio di rimozione auto e motociclette abbandonate

Avviato a Catania un nuovo servizio per la rimozione di automobili e motociclette in stato di abbandono: come funzionerà e di cosa si tratta.

A Catania è stato avviato il servizio di rimozione di automobili e motociclette lasciate dai proprietari in stato di abbandono su strada pubblica. In soli dieci giorni grazie alla Polizia Locale e grazie al coordinamento di Stefano Sorbino, sono stati rimossi una sessantina di mezzi, ascoltando così le varie segnalazioni dei cittadini. La convenzione con l’azienda che trova i mezzi e li smaltisce avrà una durata di tre anni: nell’arco di questo periodo si vogliono rimuovere 3000 veicoli a due e a quattro ruote, abbandonati in tutta la città.

Tutti gli autoveicoli e le moto tolte dalle strade pubbliche verranno custodite per 60 giorni nell’area di stoccaggio della ditta incaricata del prelievo, totalmente a disposizione del proprietario senza l’addebito di spese. Passati i 60 giorni i veicoli verranno allineati e condotti presso le riserve specializzate per la demolizione, e successivamente avverrà la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

Inoltre, attraverso il sito del Comune di Catania nella sezione che riguarda la Polizia Locale, sarà disponibile uno spazio in continuo aggiornamento con tutte le indicazioni sul veicolo. Chi dovesse riscontrare il proprio veicolo e ne volesse rientrare in possesso, entro i 60 giorni dalla rimozione, può farlo esibendo carta di circolazione e polizza assicurativa del mezzo al Comando Corpo di Polizia Municipale.