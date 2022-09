Sciopero voli ottobre 2022: data, orari e compagnie aeree coinvolte

Sciopero voli ottobre 2022: a causa delle agitazioni annunciate, potrebbero rimanere a terra oltre 100 mila viaggiatori. Ecco le dichiarazioni delle compagnie aeree riguardo il prossimo stop delle attività.

Sciopero voli ottobre 2022: l’estate sta finendo ma non finiscono gli scioperi dei lavoratori italiani del settore aereo. Dopo la tregua da fine luglio, le compagnie aeree low cost Ryanair e Vueling ritornano a scioperare il 1 ottobre, rispettivamente per di 24 ore e di 4 ore (dalle 13 alle 17). Filt-Cgil e Uiltrasporti sono molto preoccupati in quanto tali scioperi mettono a rischio i viaggi di oltre 100 mila persone, al netto degli interventi di “mitigazione” che spesso mettono in campo le compagnie per ridurre i disagi.

Sciopero voli ottobre 2022: data e orari

Il mese di ottobre inizia con uno sciopero del settore aereo. Incroceranno le braccia i piloti e gli assistenti di volo delle compagnie aeree Ryanair e Vueling. Queste ultime hanno annunciato l’agitazione per il prossimo 1 ottobre, spiegando che “gli scioperi saranno rispettivamente di 24 ore per Ryanair e di 4 ore per Vueling (dalle 13 alle 17)”.

Secondo l’analisi del Corriere sulla base dei dati forniti dalla piattaforma specializzata Airline Data Inc per quel giorno Ryanair prevede 619 partenze — nazionali e internazionali — dall’Italia, mentre nelle quattro ore per Vueling se ne contano una decina. Le due agitazioni mettono così in forse i viaggi di oltre 100mila passeggeri, 619 voli per Ryanair e circa una decina per Vueling.

Sciopero voli 2022: la situazione della scorsa estate

Per tutta l’estate, il personale delle compagnie aeree ha cercato di garantire i voli, dimostrando grande impegno e professionalità, volando al limite delle ore consentite dalla normativa. Filt Cgil e Uiltrasporti chiedono un confronto costruttivo e trasparente con le organizzazioni per evitare licenziamenti e altre situazioni di sciopero, garantendo un servizio ai consumatori e tutelare i lavoratori.

Nonostante i precedenti scioperi, dell’8 e 25 giugno e 17 luglio , non è stato aperto un reale confronto sulle reali problematiche che affliggono i lavoratori. “I lavoratori italiani continuano a rivendicare contratti che garantiscano condizioni di lavoro dignitose e stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo del nostro Paese”.

Sciopero voli ottobre 2022: Vueling

Vueling, compagnia del gruppo Iag, si aggiunge allo sciopero della compagnia Ryanair, e le associazioni Filt-Cgil e Uiltrasporti lanciano l’allarme “Dopo un’estate in cui il personale navigante ha volato al limite delle ore consentite, i lavoratori hanno appreso dell’apertura di una procedura che prevede 17 esuberi tra i circa 120 assistenti di volo nella base di Roma Fiumicino”. Bisogna fare il necessario per evitare licenziamenti e affrontare le tematiche urgenti come ad esempio la maternità e la paternità.