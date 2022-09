Catania, al via raccolta “porta a porta” anche in centro: dove ritirare i mastelli

Catania: nuove aree di interesse per la raccolta differenziata al centro storico. Ecco cosa bisogna sapere a riguardo.

Da ieri sera, anche nelle zone del centro città della città metropolitana di Catania, sono stati rimossi i vari cassonetti, presenti nelle zone di Via Vittorio Emanuele, Ammiraglio Caracciolo e Montenero e dunque i vari rifiuti dovranno essere preparati per la consegna che avverrà secondo uno specifico calendario settimanale secondo delle specifiche modalità.

Per poter avere una collaborazione redditizia nelle ore serali sarà obbligatorio depositare i rifiuti a frazioni giornaliere già separate immesse dentro un sacchetto o nei mastelli, davanti alla propria abitazione o portone del condominio, la sera precedente di quanto stabilito dalla giornata di ritiro. Si ricorda inoltre che per evitare accumuli di immondizia non è possibile ritirare rifiuti contenenti materiali diversi e in orari e giornate difformi dal calendario, nelle aree servite dal porta a porta.

La gestione di questa nuova area riguarda circa 40 mila utenti in totale e circa 10 mila utenze, la cui gestione della raccolta differenziata dei rifiuti è affidata al consorzio Gema, che si è aggiudicato la gara settennale della parte più grande della città. Si tratta di una vera e propria transizione che avrà dei riscontri molto positivi sul territorio catanese, quali: più igiene, meno costi e molto più rispetto per l’ambiente. Si ricorda inoltre che per tutti i diversi chiarimenti e informazioni, si può sempre contattare il Consorzio Gema al numero telefonico 3280065690, settimanalmente dal lunedì al venerdì.

Kit mastelli: dove ritirarli

Risulta essere una nuova condizione di convivenza questa della raccolta differenziata. Ma al tempo stesso si sta cercando in ogni modo di agevolare i cittadini al pieno rispetto per l’ambiente. Infatti c’è la possibilità per i diversi residenti del lotto Centro di ritirare i kit con i mastelli per la raccolta differenziata gratuitamente, nell’isola ecologica di via Ala angolo via Cesare Beccaria e nel comunale di raccolta di via Gianni a Picanello, da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 13.30.