Sciopero nazionale trasporti pubblici, disagi anche a Catania: gli orari

Sciopero nazionale trasporti pubblici a causa delle numerose aggressioni e violenze ai danni del personale viaggiante. Di seguito, tutte le informazioni sui possibili disagi a Catania e sui disservizi di AMTS e FCE.

Sciopero nazionale dei trasporti pubblici proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro, per la giornata di oggi venerdì 16 settembre. I dipendenti dei mezzi pubblici si fermeranno per 8 ore. Tra le motivazioni di questo stop, le violente e reiterate aggressioni a conducenti, controllori, capi stazione, addetti a traghetti e vaporetti, registrate su tutto il territorio nazionale negli ultimi mesi, come affermato dai sindacati sopracitati.

“Scioperiamo – dichiarano le organizzazioni sindacali – di fronte a una situazione intollerabile su cui bisogna intervenire subito. A tutt’oggi non si è registrato alcun intervento a tutela del personale da parte dei datori di lavoro e neanche da parte del legislatore con specifici provvedimenti indirizzati a prevenire e scoraggiare le aggressioni al personale dei mezzi pubblici. Servono provvedimenti immediati – chiedono infine Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro – in assenza dei quali continueremo con forza a rivendicare la tutela di lavoratori e lavoratrici del trasporto pubblico locale”.

Sciopero nazionale trasporti pubblici: la situazione a Catania

A Catania, sia AMTS che FCE hanno annunciato che nella giornata di oggi saranno previsti alcuni disservizi.

I dipendenti AMTS aderenti all’iniziativa si asterranno dal servizio dalle dalle ore 12 alle ore 16, mentre il restante personale terminerà il proprio turno due ore prima.

FCE ha invece informato quali saranno le variazioni e quali saranno le corse soppresse sia per quanto riguarda la metropolitana che per quanto riguarda il trasporto ferroviario extraurbano.

Servizio ferroviario extraurbano:

Il Tr. 6 resta limitato a Misterbianco;

Il Tr. 7 resta limitato a Paternò;

Il Tr. 9 resta limitato a Valcorrente.

Il Tr. 21 ha origine da Paternò alle ore 13:00;

Rimangono soppressi i treni: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.

La metropolitana subirà, invece, le seguenti variazioni. Rimangono soppresse le corse in partenza da Nesima delle ore: 9:20, 10:00, 10:10, 10:40, 10:50, 11:00, 11:20,11:30, 11:40, 12:00, 12:10, 12:20, 12:30, 12:40, 12:50, 15:15, 16:00, 16:45.

Rimangono soppresse le corse in partenza da Stesicoro delle ore: 9:00, 9:40, 10:20, 10:30, 11:00, 11:10, 11:20, 11:40, 11:50, 12:00, 12:20, 12:30, 12:40, 12:50, 15:40, 16:25, 17:10.

Dalle ore 18 fino a chiusura il servizio resterà soppresso. L’ultima corsa in partenza da Nesima sarà prevista alle ore 17:45 mentre da Stesicoro partirà alle 17:55.