Test Professioni Sanitarie 2022 a Catania: come raggiungere le sedi della prova

Test Professioni Sanitarie 2022 a Catania: i numerosi candidati come potranno raggiungere le sedi in maniera agevole? I consigli e le informazioni utili.

Test Professioni Sanitarie 2022: manca ormai poco. Il prossimo 15 settembre, dalle ore 13:00 in poi, si svolgerà la prova d’ammissione che mira ad riservare ai candidati uno degli ambitissimi posti, 31.730 in tutta Italia, in uno dei diversi corsi afferenti alle Professioni Sanitarie.

A Catania si attendono numerosi partecipanti alla prova: secondo i dati condivisi dall’Ateneo, sono state presentate 2151 domande per poco meno di 700 disponibili, da distribuire per i vari corsi proposti da UNICT.

Sebbene la prova si svolga dalle 13 in poi, è stato richiesto agli aspiranti studenti in Professioni Sanitarie di presentarsi dalle 8:30 per effettuare le procedure di riconoscimento. Le sedi in cui si svolgerà la prova d’ammissione saranno:

Torre Biologica ( Via Santa Sofia, 89);

( 89); Cittadella Universitaria, presso gli Edifici 4/5/14/15 e le “Aule Farmacia” (Via Santa Sofia, 64).

Test Professioni Sanitarie 2022 a Catania: come raggiungere le sedi?

Per chi non ha la possibilità di spostarsi in auto o non abita ancora nel capoluogo etneo potrebbe risultare complesso raggiungere le sedi del test d’ammissione. Per fortuna, giungono in aiuto dei giovani candidati alle Professioni Sanitarie i mezzi pubblici.

Più in particolare, se ci si trova nei pressi di una fermata della Metropolitana di Catania, si consiglia di usufruire della corsa fino alla stazione “Milo”. Dalla stazione “Milo” in poi, con circa 6 minuti di camminata, si potrà raggiungere la fermata in Via Milo del BRT1, linea di bus che, tra le fermate, effettua degli stop proprio nei paraggi delle sedi d’esame (appunto in Via Santa Sofia).

Si ricordino, a questo proposito, tutte le fermate del BRT1, che attraversa gran parte del capoluogo etneo, arrivando fino al centro:

Parcheggio Scambiatore Due Obelischi; Via F. Lojacono; Via S. Allende; Largo Barriera; Via Due Obelischi; Via Passo Gravina; Via P. Bentivoglio; Via Etnea; Piazza Cavour; Via Etnea; Piazza Stesicoro (Manovra Di Volta A Sinistra); Via Etnea; Viale Regina Margherita; Piazza Roma; Via Sant’Euplio; Via Muscatello; Piazza Lanza; Via Ala; Via Milo; Viale Fleming; Viale A. Doria; Via Santa Sofia; Via Carrubella; Via Passo Gravina; Via Due Obelischi; Largo Barriera; Via S. Allende; Via F. Lojacono; Parcheggio Scambiatore Due Obelischi.

Più linee e parcheggi gratis

A tal proposito l’Università degli Studi di Catania riferisce inoltre che, in occasione dei test, grazie alla collaborazione con FCE e AMTS, dalle 7:30 alle 10:00 e dalle 14:30 alle 15:30, verranno rinforzate le linee colleganti la Cittadella Universitaria alle stazioni metro “Borgo” e “Milo” e ai parcheggi scambiatori “Due Obelischi”, “Nesima” e “Santa Sofia”, e viceversa.

Chi arriverà con la propria auto ai test potrà parcheggiare l’auto gratuitamente al parcheggio “Santa Sofia”.