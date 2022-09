UNICT – Test Medicina 2022, cosa succede dopo la prova? I prossimi passaggi

Test Medicina 2022: una volta affrontata la prova, non resta che attendere altre date, altri passaggi. Ecco quali.

Si sono concluse, due giorni fa, a livello nazionale, le prove d’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia presenti in tutta Italia. Secondo le statistiche, per i 14.740 posti messi a disposizione lungo tutto lo Stivale, si sono presentati oltre 65mila candidati, tutti con la speranza di iniziare il percorso per divenire medici.

A Catania gli iscritti sono stati 2875, i posti disponibili appena 400 per Medicina e 25 per Odontoiatria (+ 2 extra UE).

Test Medicina 2022: le prossime date importanti

Le prova è ormai un ricordo ma cresce l’attesa per i risultati. Cosa devono aspettarsi, ora, i giovani candidati? Come riportato all’interno del sito dell’Università degli Studi di Catania, sono ben quattro le importanti date da tenere a mente: