È morto Piero Angela: l’annuncio del figlio Alberto su Facebook

Addio al noto divulgatore scientifico e giornalista Piero Angela: a dare la notizia il figlio Alberto tramite un post su Facebook.

Il noto giornalista e divulgatore scientifico Piero Angela è morto. A dare l’annuncio il figlio Alberto tramite un post su Facebook con le semplici parole “Buon viaggio Papà”. Piero Angela si è spento a 93 anni: avrebbe compiuto 94 anni il prossimo 22 dicembre ed è diventato famoso per la sua carriera di giornalista e divulgatore scientifico. Infatti, l’attività del giornalista non si è mai interrotta, neanche con l’avanzare degli anni, motivo per il quale è conosciuto e ammirato anche dalle generazioni più giovani.

Inoltre, sull’account ufficiale Facebook del programma “Superquark” è apparso un post scritto in prima persona con una foto di Piero Angela e le seguenti parole:

Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana.

Soprattutto ho avuto la fortuna di conoscere gente che mi ha aiutato a realizzare quello che ogni uomo vorrebbe scoprire. Grazie alla scienza e a un metodo che permette di affrontare i problemi in modo razionale ma al tempo stesso umano.

Malgrado una lunga malattia sono riuscito a portare a termine tutte le mie trasmissioni e i miei progetti (persino una piccola soddisfazione: un disco di jazz al pianoforte…). Ma anche, sedici puntate dedicate alla scuola sui problemi dell’ambiente e dell’energia.

È stata un’avventura straordinaria, vissuta intensamente e resa possibile grazie alla collaborazione di un grande gruppo di autori, collaboratori, tecnici e scienziati.

A mia volta, ho cercato di raccontare quello che ho imparato.

Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile Paese.

Un grande abbraccio

Piero Angela