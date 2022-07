UNICT – Pubblicato bando per i dottorati di ricerca 2022/2023

L'Università di Catania ha pubblicato il bando per l'accesso ai Dottorati di Ricerca per l'anno 2022/2023: di seguito le informazioni principali da tenere a mente.

L’Università di Catania ha pubblicato il bando di concorso per accedere ai corsi di Dottorato di Ricerca per l’anno 2022/2023. Quello che si prospetta, sarà il 38° ciclo di dottorati per Unict, e comprenderà in totale 19 corsi. I posti messi a disposizione saranno 141, suddivisi come segue:

120 posti con borsa di studio (finanziati con i fondi di: PNRR, Ateneo, aziende, altri atenei italiani o stranieri o enti partner);

UNICT, bando dottorato di ricerca: i requisiti

Si ricorda che per accedere al concorso per il posto di Dottorando è necessario possedere una laurea di vecchio ordinamento o di nuovo ordinamento magistrale, oppure un titolo accademico conseguito in un ateneo estero che sia riconosciuto come idoneo per questo bando. Infine, è permessa anche in questo caso l’iscrizione “con riserva” degli studenti che sono ancora iscritti in un corso di laurea magistrale e intendano conseguire il titolo entro il 15 ottobre 2022.

Domanda di Partecipazione

Uno step fondamentale da tenere a mente per tutti coloro i quali siano interessati ad intraprendere un percorso di dottorato, è come presentare la domanda di partecipazione. Come illustrato nell’avviso pubblicato dall’ateneo, per fare richiesta di considerazione del proprio nominativo per il dottorato è necessario eseguire la procedura online dedicata, alla quale è possibile accedere attraverso il Portale Studenti.

Inoltre, si ricorda che le domande vanno presentate entro un mese dalla pubblicazione del bando. Infatti, la scadenza indicata da Unict per candidarsi al posto di Dottorando è il 3 agosto 2022.

Elenco dei corsi di Dottorato

Corsi con accesso per titoli, prova scritta e orale

Fisica (settore Scienze matematiche, fisiche, naturali; 12 posti);

Giurisprudenza (settore Giurisprudenza; 6 posti).

Corsi con accesso per titoli e prova orale

Agricultural, Food, and Environmental Science (settore Agraria – Internazionale, sede consociata: Federal University of Viçosa, Minas Gerais, Brazil; 9 posti);

Basic and Applied Biomedical Sciences (settore Medicina e Chirurgia; 5 posti);

Biomedicina traslazionale (settore Medicina e Chirurgia – Internazionale, sedi consociate: Università di Granada e Università di Copenaghen; 5 posti);

Biotecnologie (settore interdisciplinare; 5 posti);

Economics, Management and Decision Making (settore Economia; 6 posti);

Informatica (settore Informatica; 10 posti);

Ingegneria dei sistemi, energetica, informatica e delle telecomunicazioni (settore Ingegneria industriale e dell’Informazione; 20 posti);

Neuroscienze (settore Medicina e Chirurgia; 5 posti);

Processi formativi, modelli teorico-trasformativi e metodi di ricerca applicati al territorio (settore Scienze della Formazione; 5 posti);

Scienza dei materiali e Nanotecnologie (settore Scienze matematiche, fisiche, naturali; 7 posti);

Scienze chimiche (settore Scienze matematiche, fisiche, naturali; 5 posti);

Scienze dell’Interpretazione (settore Lettere e Lingue; 5 posti);

Scienze della Terra e dell’ambiente (settore Scienze matematiche, fisiche, naturali; 9 posti);

Scienze per il patrimonio e per la produzione culturale (settore Patrimonio culturale; 6 posti);

Scienze politiche (settore Scienze politiche; 6 posti);

Sistemi complessi per le Scienze fisiche, socio-economiche e della vita (settore multidisciplinare; 6 posti);

Valutazione e mitigazione dei rischi urbani e territoriali (settore Ingegneria e Architettura; 9 posti).

Per ulteriori informazioni più dettagliate riguardo ai requisiti e ai singoli corsi, si suggerisce di prendere visione del bando e degli allegati presenti sul sito ufficiale dell’Ateneo alla sezione “Bandi e concorsi” > “Formazione post laurea”.