Catania, in arrivo nuovo sciopero AMTS: durata e disservizi previsti

Ancora uno sciopero a cui aderirà anche il personale AMTS: ecco quando e cosa comporterà.

In arrivo un nuovo sciopero, questa volta a carattere locale, che potrebbe provocare non pochi disagi a chi usufruisce di mezzi pubblici per spostarsi da una zona all’altra della città di Catania. Ad informare gli utenti è l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. (AMTS Catania S.p.A).

Lo stop, proclamato dalle Segreterie Provinciali FILT CGIL, FIT CISL, UIL TRASPORTI, UGL, FAISA – CISAL e OR.S.A. TRASPORTI, è previsto per martedì 5 luglio 2022 e dovrebbe durare 4 ore.

Come indicato da AMTS Catania, in occasione dello sciopero in questione, “il servizio potrebbe subire delle variazioni“.

In particolare si indica che il personale viaggiante, aderente all’iniziativa, si asterrà dal servizio dalle ore 12:00 alle ore 16:00.

“Il restante personale – si specifica, infine, nella nota di AMTS Catania – anticiperà la smonta di due ore dal proprio turno di lavoro“.