UNICT – Ammissioni a numero non programmato 2022/23: cosa c’è da sapere

L'Università degli studi di Catania, offre molte possibilità di Corsi a numero non programmato: ecco tutte le informazioni a riguardo.

Tra un esame di maturità e l’altro si pensa già alle modalità di ammissione alla carriera universitaria per l’anno accademico 2022-2023 con il via alle immatricolazioni che avverrà a breve. L’ Università degli studi di Catania, offre molte possibilità di corsi a numero non programmato, ciò significa che chi si iscrive per la prima volta ha accesso libero al corso di studi.

Si spiega nello specifico riguardo alle procedure che: “le procedure di ammissione specificate per ciascuna tipologia di corso” e che “ciascun corso di studi definisce infatti le conoscenze richieste per l’accesso e le modalità di verifica della preparazione iniziale (test selettivo, prova di orientamento, altro)”, che in caso di mancanze si possono colmare con i famosi “Obblighi Formativi Aggiuntivi” meglio conosciuti come OFA.

Un ulteriore precisazione da parte dell’Ateneo riguardo a questa tematica è che è necessario: “partecipare alle attività previste dal corso di studio per assolvere al debito”, sottolineando come si potranno “sostenere gli esami universitari solo dopo aver recuperato gli obblighi formativi che sono stati attribuiti” e ricordando, infine, che “al 31 dicembre 2022, lo studente che non ha partecipato alle attività previste per assolvere l’OFA viene considerato rinunciatario”.

I requisiti necessari

Come ogni procedura di ammissione sono necessari dei requisiti, quali:

il possesso del diploma di scuola secondaria superiore , da conseguire entro il 31 luglio 2022 o, per gli studenti internazionali, un altro titolo di studio conseguito all’estero, purché sia riconosciuto come idoneo;

, da conseguire entro il 31 luglio 2022 o, per gli studenti internazionali, un altro titolo di studio conseguito all’estero, purché sia riconosciuto come idoneo; viene richiesta inoltre un’adeguata preparazione iniziale.

Le specifiche e la procedura di immatricolazione

Dato il libero accesso ai Corsi di laurea a numero non programmato, devono inoltrare la propria richiesta di immatricolazione e pagare la quota fissa d’iscrizione entro e non oltre il 31 ottobre 2022, con possibilità di pagarla già dal 18 luglio.

La procedura di immatricolazione invece viene spiegata dal nostro Ateno nello specifico step dopo step:

occorre innanzitutto crearsi un proprio profilo sul Portale Studenti “Smart Edu” : ecco perché il primo step consiste nel collegarvisi;

: ecco perché il primo step consiste nel collegarvisi; una volta approdati sul sito, si può accedere con SPID o registrarsi , inserendo dati anagrafici, codice fiscale e indirizzo mail;

, inserendo dati anagrafici, codice fiscale e indirizzo mail; dopo il 18 luglio, momento nel quale sarà possibile cominciare a inoltrare le proprie domande d’immatricolazione, in “Smart Edu” si potrà cliccare su “Procedure di Ammissione”;