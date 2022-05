Catania, tutti gli autovelox per il mese di giugno 2022

Gli autovelox di giugno 2022 a Catania: i dettagli nella comunicazione ufficiale sul sito del Comune.

Anche per il mese di giugno, la Direzione del Corpo di Polizia Locale di Catania avvisa i concittadini di aver disposto di presidi mobili di controllo con l’ausilio di autovelox in diverse zone della città.

Di seguito le aree interessate e i giorni:

Viale Artale Alagona (giorni 3-6-7-11-14-21-24-29)

(giorni 3-6-7-11-14-21-24-29) Viale Lorenzo Bolano (giorni 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30)

(giorni 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30) Via Don Minzoni (giorni 1-8-9-15-16-22-23-29-30)

(giorni 1-8-9-15-16-22-23-29-30) Viale Ulisse (giorni 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30)

(giorni 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30) Viale Kennedy (giorni 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30)

Si rende anche noto che i viali Lorenzo Bolano, Felice Fontana, Ruggero di Lauria, Odorico da Pordenone e via Don Minzoni sono quotidianamente sorvegliati da pattuglie di vigili urbani per l’intera giornata.

Al fine di non incorrere nelle relative sanzioni, come previsto dal decr. pref. 45/2006 e successive integrazioni, per garantire la sicurezza stradale dei veicoli e dei pedoni, si raccomandano attenzione e prudenza, nel rispetto dei limiti di velocità imposti.