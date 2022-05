Etna Comics, “Topolino” dedica la sua copertina alla Sicilia

Topolino magazine omaggia la manifestazione con una cover variant ad opera di Fabio Celoni alle matite e Luca Merli ai colori. Un’araba fenice, tema della manifestazione di quest’anno, emerge dall’Etna e fa da sfondo a Topolino e Paperino.

Dopo 2 anni di stop, torna l’Etna Comics, il festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop. In occasione di questa importante ripartenza, Topolino Magazine dedica una cover variant realizzata da Fabio Celoni alle matite e Luca Merli ai colori. L’immagine rappresenta un’araba fenice, la quale emerge dall’Etna e in primo piano Topolino e Paperino.

Come è risaputo, in Oriente la fenice è simbolo di rinascita e trasformazione, pertanto come dichiarato da Fabio Celoni, la scelta della fenice di fuoco non è casuale: “Ho disegnato la Fenice di fuoco che erutta dell’Etna, come simbolo della rinascita della manifestazione dopo lo stop forzato di questi ultimi due anni, e mio personale augurio a tutti coloro che si prodigano per renderla di nuovo possibile.”

Un’edizione a tiratura limitata sarà disponibile dall’1 al 5 Giugno in Aerea Comics, allo stand dei Bonelliani Siculi, e dal 9 Giugno in fumetteria e su panini.it.