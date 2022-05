Guida in stato di ebbrezza, controlli mirati sulle strade catanesi: l’iniziativa

Lungo le strade catanesi servizi mirati volti al controllo della guida in stato di ebbrezza alcolica: ecco quando.

La Sezione Polizia Stradale di Catania ha predisposto per la settimana in corso, in particolare sulle arterie autostradali e di grande comunicazione della provincia, lo svolgimento di servizi mirati volti al controllo della guida in stato di ebbrezza alcolica (tanto sulla viabilità autostradale quanto sulle principali arterie di comunicazioni in ambito provinciale).

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Campagna Europea congiunta denominata “Alcohol&Drugs“, programmata dal 4 al 10 maggio 2022 da ROADPOL European Roads Policing Network, una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, nata sotto l’egida dell’Unione Europea, con l’obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali in adesione al piano d’Azione Europeo 2021-2030 e contribuire al cambiamento delle abitudini negative degli automobilisti, che determinano le azioni più pericolose per la sicurezza stradale.

Dal 4 al 10 maggio, dunque, chiunque si metterà alla guida sulle direttrici europee potrebbe, in ogni Paese attraversato, esser sottoposto al controllo. In particolare il 7 maggio si svolgerà, nell’arco delle 24 ore, la “Alcohol & Drugs Marathon”: una giornata dedicata ad una specifica ed intensa attività di prevenzione e repressione della guida in stato di ebbrezza alcolica.

La sicurezza stradale è infatti uno dei maggiori problemi che i Paesi europei devono affrontare, sia per le dirette implicazioni sulla salute dei cittadini, sia anche per le ingenti spese che lo Stato deve affrontare per le cure mediche, chirurgiche e riabilitative derivanti.

L’obiettivo è ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali, in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021-2030, dimostrando che, con un ampio sostegno da parte della collettività, si può essere in grado di ridurre il numero delle vittime e feriti gravi sulle strade europee.