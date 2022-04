Coronavirus Sicilia, 3.462 nuovi casi: i dati del nuovo bollettino

Coronavirus Sicilia: gli ultimi aggiornamenti su positivi, vittime, guariti e ricoveri. I dati sono estrapolati dall'ultimo bollettino del Ministero della Salute.

Ultimi aggiornamenti live Sicilia sul Coronavirus. Secondo quanto indicato nell’ultimo bollettino del Ministero della Salute, sono 3.462 casi i casi registrati nelle ultime 24 ore. I tamponi processati ammontano, invece, a 25.118. Il tasso di positività si attesta ora al 13,8%, una percentuale leggermente più bassa rispetto a quella riferita ieri (14%).

Il nuovo bollettino riferisce, inoltre, di ulteriori 6.449 guariti e 19 nuove vittime.

E per quanto riguarda i ricoveri? Questi sono 874, 23 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva occupati 48 posti, uno in più rispetto a ieri.

I dati per provincia

Di seguito i nuovi casi di Coronavirus, suddivisi per provincia: