Covid, vaccini e tamponi nel Catanese: l’elenco aggiornato di hub e drive in

Dove vaccinarsi o effettuare un tampone a Catania e provincia? Ecco l'elenco aggiornato.

Nonostante lo stato di emergenza sia finito, la lotta contro il Covid-19 continua: anche in questa fase è importante vaccinarsi. A tal proposito, il Commissario dell’Area Metropolitana di Catania ha pubblicato l’elenco aggiornato dei siti in cui vaccinarsi, con i rispettivi giorni ed orari di apertura. Indicati anche i drive in per tamponi.

Dove fare tamponi “drive in”

Se vaccinarsi è importante, sottoporsi ad un tampone in caso di raffreddore e sospetto Covid lo è altrettanto per preservare la salute di tutti. Di seguito l’elenco di dove fare i tamponi “drive in”:

Catania Maas: ore 9-13.30/ 14.30-19;

Maas: ore 9-13.30/ 14.30-19; Acireale Palatupparello: ore 9-13.45/ 14.45-19 (chiuso il sabato mattina).

Vaccinazione anti Covid: i nuovi siti

Per quanto riguarda le vaccinazioni anti Covid-19, l’elenco dei nuovi siti è il seguente: