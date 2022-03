Coronavirus Sicilia, 6.726 nuovi positivi: il bollettino di oggi

Coronavirus Sicilia: di seguito gli aggiornamenti su positivi, vittime e ricoveri. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute.

Ultimi aggiornamenti live Sicilia sul Coronavirus. Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, nel corso delle ultime 24 ore sono stati registrati ulteriori 6.726 positivi. I tamponi processati ammontano a 36.163 mentre l’indice di positività si attesta al 18,6%.

Si riferisce, inoltre, di 30 nuove vittime. Nelle scorse 24 ore, poi, 8.271 persone sono guarite dal Coronavirus.

E per quanto riguarda i ricoveri? In aumento quelli in regime ordinario: sono 24 in più rispetto a ieri. Non si registra, tuttavia, alcun nuovo ingresso in terapia intensiva.

I dati per provincia

Di seguito i nuovi casi suddivisi per provincia: